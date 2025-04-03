Belum Tentukan Tersangka dalam Kasus Kematian Mahasiswa UKI, Polisi: Masih Penyelidikan

BEKASI - Polisi masih melakukan proses penyelidikan untuk menetapkan tersangka dalam mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Kenzha Erzha Walewangko (22). Dalam kasus ini, jajaran Polresta Jakarta Timur telah memeriksa 18 saksi.

"Masih lidik," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat dihubungi, Minggu (9/3/2025).

Kenzha tewas diduga karena adanya pengeroyokan. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, polisi menyebutkan adanya pesta minuman keras (miras).

Kapolres juga sebelumnya telah merincikan 18 saksi yang diperiksa itu terdiri dari mahasiswa dan pihak kampus UKI yang diduga mengetahui peristiwa pengeroyokan itu.

“Saat ini pihak Polres (Jakarta Timur) sudah melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat konferensi pers di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Timur, Jumat (7/3/2025).

Dalam proses penyelidikan, polisi pun telah mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Jenazah kata dia telah dilakukan otopsi.

“Kami sudah mengumpulkan barang bukti berupa bekas botol minuman, patahan pagar, juga batu. Kita juga sudah melakukan olah TKP, melakukan autopsi. Terakhir kita sedang melakukan pemeriksaan organ dalam terkait di laboratorium forensi,” kata Nicolas.

(Puteranegara Batubara)