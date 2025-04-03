Angin Kencang Landa Kabupaten Sidoarjo, Puluhan Rumah Rusak

JAKARTA - Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, bencana angin kencang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sidoarjo.

"Adapun kejadian angin kencang yang pertama dilaporkan dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

Abdul Muhari mengatakan, angin kencang di Kabupaten Sidoarjo terjadi di dua desa, yakni Desa Cemandi dan Desa Buncitan, Kecamatan Sedati.

"Bencana tersebut telah berdampak kepada 44 KK (kartu keluarga) menyebabkan 44 rumah rusak, 5 kendaraan rusak dan 5 pohon tumbang," katanya.

Akibat peristiwa itu, kata Muhari, tiga orang mengalami luka berat karena terdampak reruntuhan bangunan yang dihantam angin kencang.

"Ketiganya telah mendapat perawatan intensif oleh tenaga medis di Puskesmas Sedati," katanya.

(Awaludin)