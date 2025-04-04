Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

One Way Lokal di Jateng Baru Diterapkan Jika Lalu Lintas Penuhi 4 Indikator Ini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |16:01 WIB
<i>One Way</i> Lokal di Jateng Baru Diterapkan Jika Lalu Lintas Penuhi 4 Indikator Ini
GT Banyumanik
A
A
A

SEMARANG – Direktorat Lalu Lintas  Polda Jawa Tengah mengungkapkan empat indikator utama yang menjadi dasar penentuan rekayasa lalu lintas one-way lokal di ruas Tol Trans Jawa wilayah Jateng. 

Dirlantas Polda Jateng Brigjen Pol Sonny Irawan menyampaikan indikator tersebut digunakan untuk memastikan keputusan rekayasa dilakukan secara tepat dan terukur.

Indikator pertama adalah kondisi lalu lintas di pertemuan arus dari Jawa Timur, Jogja, dan Solo. Jika data traffic accounting di lokasi tersebut mencapai angka 3.700 kendaraan per jam, maka rekayasa lalu lintas bisa segera diberlakukan.

Adapun indikator kedua adalah jumlah kendaraan yang tercatat melintasi GT Banyumanik, Semarang, sebagai barometer melihat kepadatan lalu lintas menuju arah Barat.

“Jika GT Banyumanik ini tembus 3.500 selama 3 jam atau 2 jam berurut-urut, itu juga kami bisa melakukan one-way,” kata Sonny saat ditemui di GT Banyumanik, Semarang, Jumat (4/4).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3151077//jalur_puncak-VJYq_large.jpg
Jalur Puncak Bogor Diberlakukan One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145396//contraflow_arah_puncak_dihentikan_one_way_ke_jakarta_diberlakukan-o9Ql_large.jpg
Contraflow Arah Puncak Dihentikan, One Way ke Jakarta Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/549/3144845//inul-WJRq_large.jpg
Inul Daratista Pilih Mudik Naik Kereta Api Mewah: “Berasa Sultan Gaesss!”
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138355//one_way_arah_jakarta_di_jalur_puncak-80hE_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Berlaku One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138314//one_way_arah_puncak-D2WS_large.jpg
One Way Arah Puncak Diberlakukan Pagi Ini, Arus Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/338/3138164//jalur_puncak_ditutup-pq60_large.jpg
Jalur ke Puncak Ditutup Siang Ini, One Way Arah Jakarta Diberlakukan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement