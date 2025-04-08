Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Guru Besar UGM Cabuli 13 Mahasiswi, Modusnya Bimbingan Tugas Akhir di Rumah

Heru Trijoko , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |10:57 WIB
YOGYAKARTA - Seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diduga terlibat kekerasan seksual kepada belasan mahasiswi.

Modusnya dengan mengajak korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumah sang dosen.

Pelaku kini sudah dipecat sebagai dosen UGM, dan menunggu pemecatan sebagai ASN serta guru besar.

Pelaku diduga seorang guru besar bernama Edy Meiyanto. Korban berjumlah 13 orang mahasiswi.

Kasus ini terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024.

Modusnya dengan mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir, hingga kegiatan lomba di rumah pelaku.

"Saat ini pelaku sudah dipecat sebagai dosen UGM.Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar," kata Sekretaris UGM, Andi Sandi.

1 2
      
