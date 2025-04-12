Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Hutang, Pria Ini Dibacok saat Lebaran ke Rumah Tetangganya

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |15:22 WIB
Gegara Hutang, Pria Ini Dibacok saat Lebaran ke Rumah Tetangganya
Kasus pembacokan (foto: freepik)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Seorang pria menjadi korban penganiayaan oleh dua orang bersenjata tajam, saat sedang bersilaturahmi di rumah tetangganya.

Akibat peristiwa itu, korban yang berinisial HO (36) warga Kampung Gaya Baru III, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, mengalami luka bacok di bagian punggung dan pinggang. 

Kapolsek Seputih Surabaya, AKP Mahdum Yazin mengatakan, peristiwa penganiayaan itu terjadi di Kampung Gaya Baru III, Seputih Surabaya, Lampung Tengah pada Senin (7/4/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

"Jadi korban sedang mengunjungi rumah tetangganya untuk bersilaturahmi, saat sedang berbincang tiba-tiba pelaku datang dan langsung menyerang korban menggunakan pisau badik," ujarnya, Sabtu (12/4/2025).

Mahdum melanjutkan, korban sempat berusaha melarikan diri bersama tetangganya ke belakang rumah, namun naas, pelaku mengetahui keberadaannya dan diserang hingga tak berdaya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175457//pelajar_dibacok-rVQb_large.jpg
Nahas! Pelajar di Jakbar Dibacok Sekelompok Remaja saat Beli Minuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705//manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164299//kasus_pembacokan-XQy0_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974//pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/608/3156752//preman_bacok_tukang_bakso-eBsy_large.jpg
Sadis! Tak Terima Diberi Uang Rp5 Ribu, Preman Bacok Tukang Bakso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154466//kades_lampung_timur_bacok_warga-WzVG_large.jpg
Motif Kades Lampung Timur Bacok Warga: Sakit Hati saat Taruhan Judi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement