Gegara Hutang, Pria Ini Dibacok saat Lebaran ke Rumah Tetangganya

LAMPUNG TENGAH - Seorang pria menjadi korban penganiayaan oleh dua orang bersenjata tajam, saat sedang bersilaturahmi di rumah tetangganya.

Akibat peristiwa itu, korban yang berinisial HO (36) warga Kampung Gaya Baru III, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, mengalami luka bacok di bagian punggung dan pinggang.

Kapolsek Seputih Surabaya, AKP Mahdum Yazin mengatakan, peristiwa penganiayaan itu terjadi di Kampung Gaya Baru III, Seputih Surabaya, Lampung Tengah pada Senin (7/4/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

"Jadi korban sedang mengunjungi rumah tetangganya untuk bersilaturahmi, saat sedang berbincang tiba-tiba pelaku datang dan langsung menyerang korban menggunakan pisau badik," ujarnya, Sabtu (12/4/2025).

Mahdum melanjutkan, korban sempat berusaha melarikan diri bersama tetangganya ke belakang rumah, namun naas, pelaku mengetahui keberadaannya dan diserang hingga tak berdaya.