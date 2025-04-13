Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Soal Gus Fuad Pleret, Habib Hamid Serukan Pentingnya Jaga Ukhuwah Islamiyah

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |21:02 WIB
Soal Gus Fuad Pleret, Habib Hamid Serukan Pentingnya Jaga Ukhuwah Islamiyah
Habib Hamid bin Umar Al Hamid (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menyikapi kontroversial Gus Fuad Pleret, Habib Hamid bin Umar Al Hamid, pendiri Majelis Taklim Al Husna Condet, Jakarta Timur, menyerukan pentingnya menjaga persaudaraan antarumat sesama Muslim (ukhuwah islamiyah). Ia pun mengutip Surah Al-Hujurat Ayat 10, Habib Hamid mengungkapkan, bahwa Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." 

"Karena itu, kami mengimbau, mengajak pentingnya menjaga di antara semua elemen-elemen daripada masyarakat kita untuk menjaga ukhwah islamiyah yang kita semua menginginkan," ujar Habib Hamid dalam keterangannya, dkutip Minggu (13/4/2025).

Ia menyinggung bahwa dugaan Gus Fuad Pleret menghina Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Alkhairaat yang dihormati luas di Sulawesi Tengah, tidak boleh dijadikan alasan untuk saling menyerang atau terprovokasi. Menurut Habib Hamid, momen Lebaran seharusnya dimanfaatkan untuk mempererat tali silaturahmi dan saling memaafkan, bukan memperuncing konflik.

"Jangan sampai di antara kita terpecah belah terprovokasi atau saling menyudutkan, saling merusak persaudaraan kita. Khususnya di antara para ulama-ulama dan habaib," katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terbawa oleh narasi yang bernuansa provokatif, baik di dunia nyata maupun di media sosial.

"Kita harus ingat, kesatuan umat Islam adalah harga mati yang patut kita jaga, kita pelihara," ujarnya.

"Hanya sedikit pesan kami agar semua umat Islam jangan sampai terprovokasi dan mudah-mudahan semuanya bisa menjadikan kita saling bersaudara dan menjaga keimanan, keislaman kita," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
