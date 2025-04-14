Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Heboh Napi Bongkar Sel Mewah Rutan Polda Jateng, Tarifnya Jutaan Rupiah

Kristadi , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |00:04 WIB
Heboh Napi Bongkar Sel Mewah Rutan Polda Jateng, Tarifnya Jutaan Rupiah
Napi bongkar sel mewah Rutan Polda Jateng (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

SEMARANG – Video pengakuan seorang tahanan yang mengungkap praktik dugaan jual beli fasilitas di tahanan Polda Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video tersebut, tahanan mengaku dengan membayar Rp1 juta mendapatkan fasilitas seperti kamar khusus. Bahkan, bisa sewa handphone hingga izin keluar dari sel sekadar mencari angin segar.

Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun X @masbro dan langsung mendapat perhatian warganet. Unggahan itu telah disukai lebih dari tiga ribu kali dan menuai ratusan komentar dari pengguna lainnya.

Dalam pengakuannya, tahanan menyebut bahwa sejak hari pertama ia ditahan pada Agustus 2024, sudah harus membayar untuk mendapatkan fasilitas tertentu kepada oknum petugas. Ia juga menyebutkan bahwa penyewaaan handphone dikenai tarif ratusan ribu rupiah per jam. 

Bahkan, untuk bisa keluar dari sel hanya sekadar menghirup udara segar, juga dikenai biaya. Tak hanya itu, disebutkan pula adanya layanan "bukaan blok", yaitu akses ke kamar tertentu pada waktu-waktu apel dengan tarif hingga Rp2 juta. Kesaksian tersebut mengarah pada dugaan kuat terjadinya praktik pungutan liar yang dilakukan oknum di lingkungan rumah tahanan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, membenarkan bahwa lokasi dalam video yang beredar merupakan rutan milik Polda Jateng. Namun, ia menyatakan bahwa isi video itu sedang diselidiki lebih lanjut.

"Penyelidikan sedang dilakukan oleh petugas Divisi Propam Polda Jawa Tengah. Jika nantinya ditemukan dugaan pelanggaran oleh oknum anggota, maka tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi," katanya, Minggu (13/4/2025).

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3005923/kpk-periksa-eks-pimpinan-dpr-azis-syamsuddin-terkait-kasus-pungli-rutan-klhY18dlgV.jpg
KPK Periksa Eks Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pungli Rutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/02/519/2480322/geledah-rutan-medaeng-petugas-temukan-handphone-diselundupkan-dalam-buku-xVghBIioqf.jpg
Geledah Rutan Medaeng, Petugas Temukan Handphone Diselundupkan dalam Buku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/24/525/1926646/imbas-kasus-lapas-sukamiskin-napi-kebon-waru-sukarela-serahkan-fasilitas-tv-hingga-home-theater-2MBGUVUElp.jpg
Imbas Kasus Lapas Sukamiskin, Napi Kebon Waru Sukarela Serahkan Fasilitas TV hingga Home Theater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/09/337/1614102/soal-fasilitas-mewah-di-sukamiskin-kpk-dorong-pemindahan-napi-koruptor-fs42SEEbid.jpg
Soal Fasilitas Mewah di Sukamiskin, KPK Dorong Pemindahan Napi Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/12/16/338/1079764/kapolsek-kebayoran-akui-manjakan-tahanan-LpbQxhLwgN.jpg
Kapolsek Kebayoran Akui Manjakan Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/06/15/340/999246/9ReLoysiEc.jpg
Dua Koruptor Tertangkap Nyabu di Kamar Mandi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement