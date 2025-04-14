Bus Rombongan Peziarah Terguling di Batang Jateng, Puluhan Orang Terluka

BATANG – Bus yang mengangkut rombongan peziarah dari Demak terguling di tanjakan Nggarung, Desa Wonobodro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, pada Minggu (13/4/2025). Kecelakaan terjadi saat rombongan tengah dalam perjalanan pulang usai berziarah ke makam di kawasan tersebut.

Bus bernomor polisi G 3137 OE yang dikemudikan Sukamto (55), warga Desa Wonokerto, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, terguling di jalan yang menurun tajam dan berbelok. Diduga, kecelakaan terjadi karena kurangnya konsentrasi pengemudi serta ketidaktahuannya terhadap kondisi medan.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, puluhan penumpang mengalami luka-luka. Dua di antaranya mengalami luka sedang, yaitu Mahmudah (45) yang mengalami luka di tangan kanan dan kehilangan dua gigi atas, serta ND (6) yang mengalami luka di kepala dan harus mendapatkan jahitan. Sopir bus juga mengalami luka ringan akibat serpihan kaca.

Petugas dari Polsek Blado yang dibantu warga setempat sigap mengevakuasi seluruh penumpang dan membawa korban luka ke Puskesmas Blado I untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara penumpang yang hanya mengalami luka ringan menunggu kedatangan bus pengganti.