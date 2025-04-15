Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Yonif 715/Motuliato Terus Tingkatkan Kesehatan Warga Puncak Jaya

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |06:55 WIB
Satgas Yonif 715/Motuliato Terus Tingkatkan Kesehatan Warga Puncak Jaya
Satgas Yonif 715/Motuliato Terus Tingkatkan Kesehatan Warga Papua Pegunungan (Foto : Istimewa)
A
A
A

PUNCAK JAYA - Satgas Yonif 715/Mtl gencar meningkatkan pelayanan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat Papua, khususnya di kampung Moulo Distrik Yambi, Puncak Jaya, yang membutuhkan tenaga ksehatan,obat-obatan juga vitamin, Selasa (15/4/2025).

Masyarakat Kampung Moulo berjumlah 5 orang datang ke Pos Talilime dengan berbagai macam keluhan sakit yang di alaminya dan langsung di sambut hangat oleh tim kesehatan Pos Tinolok. Kemudian tim Kesehatan Pos Tinolok Melaksanakan pemeriksaan terhadap Masyarakat tersebut, berbagai macam keluhan yang disampaikan kepada tim kesehatan diantaranya sakit kepala, demam, batuk-batuk, flu dan 2 di antaranya mengalami luka di bagian kaki. 

Tim kesehatan Pos Tinolok memberikan beberapa obat dan vitamin, kemudian untuk yang mengalami luka pada bagian kaki dilaksanakan pembedahan dan pembersihan luka karena salah satu di antaranya mengalami sakit clavus atau mata ikan sehingga harus di laksanakan pembedahan kemudian di berikan obat guna mempercepat penyembuhan terhadap luka dan juga akan dilaksanakan kontrol selama 3 hari untuk datang kembali ke Pos. 

Danpos Pos Tinolok Lettu Inf Rusdi, mengatakan pelayanan kesehatan juga merupakan bentuk pengamalan dari 8 wajib TNI angkatan 8 yaitu mengatasi kesulitan rakyat, dan merupakan bentuk pengabdian yang nyata untuk membantu masyarakat yang ada di pelosok Papua.

"Terimakasih Bapak sudah bantu masyarakat Kampung Moulo nanti kami datang lagi kesni untuk cek kesehatan, semoga bapak semua diberkati," ujar salah satu warga Wone Enumbi (34). 

(Angkasa Yudhistira)

      
