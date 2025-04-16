Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Marapi Erupsi dan Keluarkan Dentuman Keras dari Puncak

Rus Akbar , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |14:15 WIB
Gunung Marapi Erupsi dan Keluarkan Dentuman Keras dari Puncak
Gunung Marapi Erupsi (foto: dok ist)
A
A
A

AGAM - Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar kembali erupsi pada pukul 11.37 WIB, dengan tinggi kolom abu sekira 800 meter, Rabu (16/4/2025). Dentuman cukup keras didengar masyarakat yang tinggal di kaki dan lereng gunung tersebut.

Menurut laporan Teguh Purnomo, petugas Pos Pengamat Gunung Api Marapi, Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.1 mm dan durasi 52 detik. 

“Tinggi kolom abu teramati 800 m di atas puncak 3.691 m di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut,” tulisnya lewat pesan.

Sedangkan warga Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Hengki mengatakan saat erupsi tadi terdengar suara dentuman keras, sampai warga keluar melihat kejadian tersebut. 

“Atap ikut bergetar, akibat dentuman keras gunung Marapi,” katanya.

Saat ini kondisi gunung Marapi masih level II atau waspada. Pos Pengamatan Gunungapi memberikan rekomendasi, masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pendaki, pengunjung, wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat kawah verbeek Gunung Marapi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
