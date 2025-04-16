Usai Gunung Marapi Meletus, Kabupaten Agam Diguncang Gempa M4.4

AGAM - Gempa mengguncang wilayah kabupaten Agam, Sumatera Barat pada pukul 12.29 WIB, Rabu (16/4/2025) dengan magnitude 4,4. Gempa ini terjadi di laut di perairan wilayah Kabupaten Agam. Gempa ini terjadi setelah Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar erupsi pada pukul 11.37 WIB

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padang Panjang, pihaknya mencatat, gempa ini berlokasi 0.52 Lintang Selatan, 99.54 Bujur timur, atau 58 kilometer dari Barat Daya ibu kota Kabupaten Agam, Lubuk Basung, dengan kedalam 0 kilometer.

Sampai berita ini ditulis belum ada laporan kerusakan yang terjadi pasca gempa 4,4 tersebut, namun beberapa warga melaporkan mereka merasakan gempa itu.

“Ya tadi saya merasakan gempa, saat duduk, kuat juga tapi tidak ada kerusakan,” kata Ardi (54) warga Lubuk Basung.

Ardi melanjutkan, setelah gempa ini warga melanjutkan aktivitas, tapi bagi warga yang sedang melakukan aktivitas mereka tidak merasakan gempa.

(Awaludin)