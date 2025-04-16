Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Gunung Marapi Meletus, Kabupaten Agam Diguncang Gempa M4.4

Rus Akbar , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |14:54 WIB
Usai Gunung Marapi Meletus, Kabupaten Agam Diguncang Gempa M4.4
Gempa M4 Guncang Kabupaten Agam (foto: dok ist)
A
A
A

AGAM - Gempa mengguncang wilayah kabupaten Agam, Sumatera Barat pada pukul 12.29 WIB, Rabu (16/4/2025) dengan magnitude 4,4. Gempa ini terjadi di laut di perairan wilayah Kabupaten Agam. Gempa ini terjadi setelah Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar erupsi pada pukul 11.37 WIB

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padang Panjang, pihaknya mencatat, gempa ini berlokasi 0.52 Lintang Selatan, 99.54 Bujur timur, atau 58 kilometer dari Barat Daya ibu kota Kabupaten Agam, Lubuk Basung, dengan kedalam 0 kilometer.

Sampai berita ini ditulis belum ada laporan kerusakan yang terjadi pasca gempa 4,4 tersebut, namun beberapa warga melaporkan mereka merasakan gempa itu. 

“Ya tadi saya merasakan gempa, saat duduk, kuat juga tapi tidak ada kerusakan,” kata Ardi (54) warga Lubuk Basung.

Ardi melanjutkan, setelah gempa ini warga melanjutkan aktivitas, tapi bagi warga yang sedang melakukan aktivitas mereka tidak merasakan gempa.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177780//gempa_cilacap-6bpG_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Cilacap, Getarannya Dirasakan hingga Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177769//gempa_sarmi_papua-GHRX_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Sarmi Papua, Akibat Aktivitas Sesar Anjak Mamberamo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177717//banjir-dfwx_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Ancam Wilayah Pesisir hingga 4 November, Salah Satunya Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719//viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/624/3177410//viral_bmkg-hWk4_large.jpg
Viral Siswi Sekolah Salah Sebut Makan Makanan BMKG, Netizen: Habis Ini Bisa Prediksi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177365//gempa_sarmi_papua-9KCv_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Kabupaten Sarmi Papua, BMKG: Pusatnya di Darat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement