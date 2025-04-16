Rekonstruksi Penembakan 3 Polisi di Lampung Digelar Besok

BANDARLAMPUNG - Rekonstruksi kasus tiga anggota Polri yang ditembak mati prajurit TNI AD saat menggerebek arena sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung dijadwalkan akan digelar Kamis 17 April 2025 pukul 07.00 WIB.

Perwakilan penasihat hukum keluarga korban, Putri Maya Rumanti membenarkan agenda rekonstruksi perkara tersebut. Kegiatan ini bakal digelar di lingkungan Satlog Korem 043, Way Halim, Bandarlampung.

"Iya, besok rekonstruksi kasus penembakan tiga polisi di Way Kanan. Rekonstruksi tidak terbuka untuk umum, informasi yang kami terima sejauh ini hanya diperuntukkan bagi para undangan saja," ujar Putri saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Berdasarkan informasi Komandan Denpom II/3 Lampung, Putri melanjutkan, kehadiran para penasihat hukum hingga masing-masing perwakilan keluarga korban dalam genda rekonstruksi perkara ini juga cukup terbatas.

"Disampaikan oleh Komandan Denpom, ini mengingat keamanan dan kenyamanan itu yang disampaikan," kata dia.

Oleh karena itu, Putri mendorong kegiatan rekontruksi perkara tersebut bisa disaksikan secara terbuka. "Kita minta terbuka untuk umum saja, karena kalau terbatas seperti ini semuanya juga jadi terbatas," ucapnya.

Putri menyampaikan, pihak keluarga korban sebelumnya telah mengajukan lokasi pelaksanaan rekontruksi ini bisa berlangsung di tempat kejadian perkara (TKP) Register 44, Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan.