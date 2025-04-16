Advertisement
HOME NEWS JABAR

Motif Dokter Kandungan Lecehkan Pasien, Nafsu Lihat Ibu Hamil saat USG

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |14:48 WIB
Motif Dokter Kandungan Lecehkan Pasien, Nafsu Lihat Ibu Hamil saat USG
Dokter Kandungan Cabuli Ibu Hamil saat USG (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG - Polisi mengungkapkan motif dokter MF tersangka pelecehkan pasien dengan cara meraba bagian sensitif, saat memeriksa kandungan di sebuah klinik di Garut. Terduga pelaku mengaku merasa terangsang saat melihat ibu hamil dan melakukan pemeriksaan USG.

"Motif karena nafsu," kata Kapolres Garut, AKBP Mohamad Fajar Gemilang saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (16/4/2025).

AKBP Mohammad Fajar menyatakan, terduga pelaku mengaku terangsang saat melihat memeriksa pasien. "Beliau merasa bangkit, terangsang gitu ya, melihat dari pasien atau korban," sambungnya.

Kapolres menuturkan pelaku diamankan di Jakarta dan telah dibawa ke Mapolres Garut. Ia menuturkan terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif.

Sebelumnya, rekaman video yang memperlihatkan seorang dokter diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien di Kabupaten Garut viral di media sosial. Namun, belum dipastikan untuk kejadian tersebut terjadi kapan.

 

Halaman:
1 2
      
