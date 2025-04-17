Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rudal China Bisa Tenggelamkan Seluruh Armada Kapal Induk AS Hanya dalam 20 Menit

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |15:34 WIB
Rudal China Bisa Tenggelamkan Seluruh Armada Kapal Induk AS Hanya dalam 20 Menit
Kapal induk AS bisa menjadi sasaran empuk rudal China dalam konflik antara kedua negara. (Foto: US Navy)
A
A
A

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth memberi peringatan tentang kemampuan militer China yang menurutnya sangat mematikan. Hegseth terutama menekankan pada potensi dari rudal hipersonik China yang menurutnya dapat menghancurkan armada kapal induk AS hanya dalam waktu 20 menit.

Hegseth mengatakan bahwa salah satu proyeksi kekuatan militer AS adalah pada armada kapal induknya yang mengamankan berbagai lautan di dunia. Namun, dia mengakui bahwa 15 rudal hipersonik China “dapat menghancurkan 10 kapal induk dalam 20 menit pertama konflik”.

Simulasi Perang

Hegseth mengatakan bahwa AS “kalah dari China dalam setiap simulasi perang” yang dijalankan oleh Pentagon.

“China sedang membangun pasukan yang secara khusus dirancang untuk menghancurkan AS,” kata Hegseth, sebagaimana dilansir Washington Times.

Dia menyalahkan birokrasi AS dan lambatnya perolehan senjata atas meningkatnya keunggulan China dalam konflik dengan AS.

Rudal Hipersonik China

Menurut laporan Departemen Pertahanan AS (DoD) yang diterbitkan pada Desember 2024, teknologi rudal hipersonik China telah maju pesat selama 20 tahun terakhir.

Banyak program rudal RRC yang sebanding dengan produsen papan atas internasional lainnya.

Penempatan rudal balistik jarak menengah (MRBM) yang dipersenjatai kendaraan luncur hipersonik (HGV) DF-17 oleh China akan terus mengubah kekuatan rudal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), tambah DoD.

 

Halaman:
1 2
      
