HOME NEWS NUSANTARA

Viral Rutan Pekanbaru Jadi Tempat Dugem dan Diduga ada Pesta Narkoba, 14 Tahanan di Tes Urine

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |00:04 WIB
Viral Rutan Pekanbaru Jadi Tempat Dugem dan Diduga ada Pesta Narkoba, 14 Tahanan di Tes Urine
Tahanan dugem
A
A
A

PEKANBARU - Belasan tahanan Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru dugem dan diduga pesta narkoba an viral di media sosial.Terkait hal tersebut, pihak Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau mengandeng pihak terkait melakukan tes Urine.
   
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Riau, Maizar menegaskan bahwa hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah yang dilakukan untuk penanganan kasus viral tersebut.Phak pihak yang yang bertangungjawab nantinya diberikan sanksi jika terbukti bersalah.

"Sedang dilakukan tes (urine) oleh tim kesehatan. Jumlahnya ada 14 (tahanan),"kata  Maizar Rabu (16/4/2025).

Terkait apa hasilnya, dia belum bisa menjelaskan karena masih menungu dari tim. "Nanti kalau sudah ada hasilnya, diberi tau. Kami sedang melakukan investigasi,"imbuhnya.

Kasus viralnya para napi dan dugem di sel tahanan ini juga telah berbuntut dicopotnya Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk Pekanbaru yang belumnya dipegang Banstian Manalu beralih ke Nimrot Sihotang. Bastian di Tarik di Kanwil sedangkan Nimrot Sihotang sebelumnya menjabat Kabid Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau.

Selain itu,Mizar juga memerintahkan seluruh Lapas dan Rutan di Pekanbaru untuk melakukan razia sel para tahanan di seluruh Riau.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Rutan Pekanbaru napi tahanan
