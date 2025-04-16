Tahanan Dugem di Dalam Sel, Kepala Rutan Pekanbaru Dicopot!

PEKANBARU - Pucuk Kepala Rutan (Karutan) Sialang Bungkuk Pekanbaru berganti. Hal ini buntut dari viralnya video dugem dan dugaan pesta narkoba dan minum minum para tahanan di dalam sel.

Terkait pencopotan Kepala Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Maizar tidak menapiknya.Saat ini jabatan yang sebelumnya dipegang Bastian Manalu dipegang sementara oleh Kanwil Riau.

"Penggantiinya Nimrot Sihotang, Kabid Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau," kata Maizar kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Razia Seluruh Lapas dan Rutan