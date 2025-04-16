Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tahanan Dugem di Dalam Sel, Kepala Rutan Pekanbaru Dicopot!

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |16:03 WIB
Tahanan Dugem di Dalam Sel, Kepala Rutan Pekanbaru Dicopot!
Narapidana Rutan Pekanbaru saat dugem (foto: dok ist)
A
A
A

PEKANBARU - Pucuk Kepala Rutan (Karutan) Sialang Bungkuk Pekanbaru berganti. Hal ini buntut dari viralnya video dugem dan dugaan pesta narkoba dan minum minum para tahanan di dalam sel.

Terkait pencopotan Kepala Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Maizar tidak menapiknya.Saat ini jabatan yang sebelumnya dipegang Bastian Manalu dipegang sementara oleh Kanwil Riau.

"Penggantiinya Nimrot Sihotang, Kabid Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau," kata Maizar kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Razia Seluruh Lapas dan Rutan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/340/3157807//tamu_hotel-ft3b_large.jpg
Tragis, Tamu Hotel di Pekanbaru Jatuh dari Lantai 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/340/3154789//kapolri_jenderal_listyo_sigit_terima_anugerah_adat_ingatan_budi_di_pekanbaru-DJWK_large.jpg
Terima Anugerah Adat 'Ingatan Budi', Kapolri: Setiap Langkah Pengabdian Harus Berakar pada Nilai Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/340/3146710//mahasiswa-fZHe_large.jpg
Pekanbaru Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Muktamar XI Hima Persis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/340/3144499//kantor_pos-myAB_large.jpg
Kantor Pos Pekanbaru Dibobol Maling, Orang Dalam Berkomplot Gasak Rp517 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137222//narkoba-fxju_large.jpg
Duh! Pengedar Sabu Nekat Masukkan Narkoba ke Kemaluan saat Disergap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/340/3136891//ilustrasi-r2BI_large.jpg
Sedang Main dengan Anak, Ibu Muda Ini Diperkosa Pemuda dan Diambil HP nya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement