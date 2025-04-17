Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Pekerja Tebang Tebu di Way Kanan Lampung Tersambar Petir, Satu Meninggal Dunia 

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |02:03 WIB
5 Pekerja Tebang Tebu di Way Kanan Lampung Tersambar Petir, Satu Meninggal Dunia 
Ilustrasi
A
A
A

WAY KANAN - Sebanyak 5 orang pekerja kontrak di PT PSMI (Divisi Negara Batin), Kabupaten Way Kanan, tersambar petir saat sedang berada di dalam mobil truk angkutan tenaga kerja, Selasa (15/4/2025) pukul 15.00 WIB.

Komandan Regu B Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Way Kanan, Leo Saputra mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait insiden yang menewaskan satu orang pekerja tebang tebu tersebut. 

"Satu orang dilaporkan meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka, dua diantaranya dalam kondisi kritis," ujar Leo, Rabu (16/4).

Leo menyebutkan, korban meninggal dunia berinisial SN (30) yang merupakan warga Kampung Srimulyo. Kemudian dua pekerja berinisial DA (35) dan SA dalam kondisi kritis, dan saat ini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Yukum Jaya, Lampung Tengah.

"Sedangkan dua korban lainnya, MS (16) dan HS (17), warga Kampung Purwa Negara, mengalami luka ringan dan masih dalam pengawasan medis di Klinik milik PT. PSMI," tuturnya.

Topik Artikel :
way kanan tersambar petir mayat
