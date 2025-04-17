Waspada Pecah Belah, Pangdam I/BB Tekankan Pentingnya Kolaborasi dengan Mahasiswa

MEDAN – Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto menekankan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa sebagai agen perubahan dan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara. Lewat Focus Group Discussion (FGD), ia menegaskan bahwa TNI bukanlah insitusi yang tertutup.

Hal itu disampaikannya saat membuka FGD bertajuk “Peran Aktif Kolaborasi Mahasiswa dan TNI dalam Menjaga Stabilitas Kebijakan Pemerintah”, di Universitas Dharmawangsa, Kamis (17/4/2025).

Kegiatan tersebut diikuti 300 mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara dan digagas oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEMSI) wilayah Sumut.

Menurut Rio, FGD ini menjadi momen yang sangat strategis untuk membangun sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan, termasuk penyebaran hoaks, radikalisasi, dan disinformasi.

“TNI bukan institusi yang tertutup. Kami terbuka terhadap kritik dan gagasan dari generasi muda demi menjaga keutuhan NKRI,” ujar Rio dalam keterangannya.

Selama berlangsungnya FGD, beberapa mahasiswa mengangkat isu terkait revisi UU TNI No. 34 Tahun 2004, terutama mengenai Pasal 7, 47, dan 53. Mereka menyoroti perlunya penjelasan mengenai tugas non-militer TNI, netralitas dalam jabatan sipil, serta sinergi antara peradilan militer dan umum.