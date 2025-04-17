Tak Terkait Video Viral, Dokter Kandungan di Garut Ternyata Jadi Tersangka Pelecehan di Kamar Kost

JAKARTA - Dokter kandungan insial MSF (33) ternyata melakukan tindakan pelecehan seksual di kamar kostnya kepada sang pasien. MSF, kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan menjelaskan penetapan tersangka oleh MSF, atas laporan yang dilayangkan korban AED (24). Bukan terkait video viralnya yang dia juga melakukan asusila kepada pasiennya di ruang praktek.

Hendra menceritakan kejadian pelecehan seksual ini terjadi bermula ketika tersangka melakukan suntik vaksin kepada korban di rumah orangtuanya. Setelah selesai, tersangka pun meminta korban untuk mengantarnya ke kostnya.

"MSF melakukan suntik vaksin kepada korban yang berusia 24 tahun ini, yang dilakukan di luar klinik, yaitu di kediaman orangtua korban," kata Hendra dalam konferensi pers di Mapolres Garut, Kamis (17/4/2025).

"Kemudian, tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka itu," imbuhnya.

Ketika sampai di depan kost-an, korban lalu membayar jasa dari suntik vaksin tadi. Namun, saat itu korban menolak dan meminta penyelesaian pembayaran dilakukan di dalam kost.

"Kemudian, sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin secara tunai akan tetapi tersangka menolak dan alasan malu ada yang melihat, dan minta membayar dalam kamar kost," ucapnya.