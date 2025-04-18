Ratusan Siswa Antusias Ikuti Program MBG Perdana di Kawasan KEK Galang Batang

BINTAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran terus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Program MBG dilakukan kepada ratusan siswa di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Pimpinan PT. Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) George Santos mendukung dan mensukseskan program andalan Presiden Prabowo tersebut.

"Kami ikut serta dalam mendukung dan mensukseskan program Makan Bergizi Gratis ini. Ini adalah salah satu cara kami agar PT BAI selalu bermanfaat untuk Bintan, jadi tidak hanya investasi saja," ujar George Santos kepada wartawan di lokasi pelaksanaan MBG, dikutip Jumat (18/4/2025).

Sebanyak 179 siswa dan guru dari dua sekolah yakni SDN 005 dan SMPN 27 Gunung Kijang mendapatkan program MBG tersebut. Mereka begitu antusias dan menyambut gembira program MBG tersebut.

"Jadi sekolah yang kita bangun yang masuk dalam kawasan KEK kita beri makanan program MBG," ujar George Santos.

George Santos berharap apa yang PT BAI dan KEK Galang Batang lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat Bintan.

Pemilik Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Galang Batang tersebut tampak ikut menikmati secara langsung menu makanan MBG yang dibagikan kepada para siswa.

"Yang terpenting apa yang kami lakukan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Bintan. Ini juga berkat dukungan dari Bupati Bintan dan Gubernur Kepri," pungkasnya.

Sementara itu Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyambut baik dan berterima kasih kepada PT BAI atas dukungannya dalam menyediakan MBG untuk dua sekolah di Kabupaten Bintan.

"Kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi contoh untuk pengusaha lainnya di Bintan dan seluruh Indonesia," kata Roby Kurniawan.