INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Menteri LH  Hanif Faizol Siap Turunkan Penyidik Terkait Sampah di Yogyakarta

Kuntadi , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |21:03 WIB
Menteri LH  Hanif Faizol Siap Turunkan Penyidik Terkait Sampah di Yogyakarta
Menteri LH Hanif Faizol Siap Turunkan Penyidik Terkait Sampah di Yogyakarta (Foto : Okezone/Kuntadi)
KULONPROGO - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faizol Nurofiq  akan mengirimkan tim penyidik untuk menyelidikan permasalahan sampah di Kota Yogyakarta. 

“Minggu depan akan kami kirim kembali tim penyelidik untuk selidiki sampah di Jogja,” kata Hanif, saat mengunjungi TPA Banyuroto, Nanggulan, Kulonprogo, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, sejauh ini permasalahan sampah di kota Yogyakarta belum tertangani. Sejumlah depo sampah akan penuh pada malam hari, sudah kembali kosong ada pagi hari.

“Sampah hari ini belum tahu, itu ke mana,” katanya.

Hanif mengatakan, TPA Banyuroto bisa menjadi sentral pembuanan sampah di DIY. Asalkan ada proyeksi bisnis dan ada kesepakatan harga. Selain itu juga harus ada pembinaan dari gubernur.

“Kalau semuanya kumpul di sini, pasti pusat akan turun. Ketika ada 1.000 ton per hari maka presiden akan mendukung pengelolaan,” katanya.

Hanif mengatakan, pembuangan sampah ilegal harus ditindak tegas. Tidak boleh ada pergerakan sampah tanpa perintah dari bupato. Hanya TPA sampah yang berizin yang boleh mengelola sampah.

“Tanpa izin itu ilegal dan bisa dipidana. Kami akan back up upaya penegakan hukum jika diperlukan,” katanya.

 

