INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Lagi! Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual Dokter, Satu Pasien RS Swasta Malang Lapor Polisi

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |11:39 WIB
Lagi! Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual Dokter, Satu Pasien RS Swasta Malang Lapor Polisi
Pelecehan Seksual dokter di Malang (foto: freepik)
A
A
A

MALANG - Satu korban terduga pelecehan seksual oknum dokter di rumah sakit swasta Malang kembali lapor ke polisi. Korban berinisial A, perempuan asal Malang ini didampingi tim penasehat hukum dari YLBHI Surabaya Pos Malang langsung memasuki Polresta Malang, pada Selasa (22/4/2025) pukul 10.28 WIB.

Tim penasehat hukum masuk ke ruangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Malang Kota, dengan membawa beberapa dokumen yang digunakan untuk melampirkan barang bukti.

Penasehat hukum korban berinisial A, Tri Eva Oktaviani menyatakan, ia mendampingi satu kliennya berinisial A (30) warga Malang lapor ke UnIt PPA Satreskrim Polresta Malang, karena mengalami pelecehan seksual oleh terduga dokter berinisial AYP. Korban memberanikan diri lapor ke polisi, setelah berkonsultasi ke YLBHI Surabaya Pos Malang usai kasusnya viral dan menjadi perhatian.

"Korban ini mengalami pelecehan seksual fisik oleh terduga pelaku oknum dokter, yang sebelumnya sempat viral ditangani oleh rekan sesama advokat juga," ucap Tri Eva Oktaviani, ditemui sebelum laporan ke Polresta Malang Kota.

Eva sapaan akrabnya menjelaskan, peristiwa dugaan pelecehan seksual itu dialami ibu muda itu di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit (RS) Persada. Dimana saat itu korban memeriksakan diri ke RS Persada karena imunnya menurun usai merawat anaknya sakit

"Kejadiannya tahun 2023 di IGD, perkaranya di rumah sakit yang sama. Korban kecapaian karena habis merawat anaknya yang sakit sehingga imunnya turun," ungkap dia.

 

Halaman:
1 2
      
