HOME NEWS SUMUT

Kebakaran di Padang Bulan Medan, Dua Orang Tewas Mengenaskan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |17:45 WIB
Kebakaran di Padang Bulan Medan, Dua Orang Tewas Mengenaskan
Kasus Kebakaran (foto: freepik)
A
A
A

MEDAN - Kebakaran melanda kawasan permukiman penduduk di Jalan Djamin Ginting, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Selasa (22/4/2025).

Kebakaran menghanguskan dua rumah milik warga bernama Ucok Sempenan (44) dan Ribu. Kebakaran juga menyebabkan dua orang warga tewas, dan dua lainnya mengalami luka-luka.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Muhammad Yunus, menyebut kebakaran terjadi sekira pukul 00.49 WIB. Usai menerima informasi itu, petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi.

"Objek terbakar dua unit rumah. Ada dua korban tewas, yakni satu dewasa dan satu anak-anak. Kemudian ada dua korban luka, yaitu satu dewasa dan satu anak-anak," kata Yunus.

Yunus menyebut, api yang menyebabkan kebakaran itu berhasil dipadamkan sekitar pukul 02.00 WIB. Kerugian akibat kebakaran itu ditaksir mencapai Rp200 juta.

"Untuk penyebab kebakaran dan sumber api masih dalam penyelidikan kawan-kawan dari kepolisian," pungkasnya.

(Awaludin)

      
