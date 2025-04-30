Advertisement
HOME NEWS BALI

Pemkot Denpasar : Kami Terus Berupaya Tingkatkan Pelayanan Publik

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |17:19 WIB
Pemkot Denpasar : Kami Terus Berupaya Tingkatkan Pelayanan Publik
Pemkot Denpasar : Kami Terus Berupaya Tingkatkan Pelayanan Publik
JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar sukses meningkatkan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di Tahun 2025 dan menjadi yang terbaik di wilayah Bali-Nusa Tenggara untuk kategori kabupaten/kota. 

Peningkatan tersebut mengantarkan Pemkot Denpasar meraih penghargaan nasional yang diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini yang diterima Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta pada Rabu (30/4/2025). 

"Kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan capaian indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar yang meningkat sebesar 7,22 poin dengan nilai 92,75 dan masuk dalam kategori A," kata Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa usai menerima penghargaan tersebut. 

Dikatakannya, penilaian Indeks Capaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menyasar berbagai entitas, yakni Indeks SPBE, Sistem Merit, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pengadaan Barang dan Jasa, Zona Integritas Lolos WBK, SPIP dan peningkatan Nilai SAKIP. 

Karena itu, penghargaan yang diraih menjadi motivasi bagi Pemkot Denpasar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Arya Wibawa.

Ditambahkannya, Pemkot Denpasar akan terus fokus dalam merealisasikan program-program pro rakyat dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Salah satunya adalah percepatan pelayanan adminitrasi kependudukan, perijinan serta bernagai pelayanan yang terintegrasi di Mall Pelayanan Publik Sewakadarma. 

"Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan merealisasikan program-program pro rakyat sesuai dengan visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju dengan sepirit Vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara," ujarnya.

Arya Wibawa juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkot Denpasar yang telah bekerja keras untuk mencapai capaian indeks reformasi birokrasi yang baik. Dimana, capaian ini hendaknya menjadi cambuk untuk terus bekerja, berinovasi dan melayani masyarakat dengan baik. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkot Denpasar yang telah bekerja keras untuk mencapai prestasi ini, kedepan pelayanan yang baik dan berkemanfaatan harus terus diwujudkan menuju kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

 

