Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polisi Sita Senjata Modifikasi saat Grebek Rumah Bandar Narkoba

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |17:23 WIB
Polisi Sita Senjata Modifikasi saat Grebek Rumah Bandar Narkoba
Polisi Sita Senjata Modifikasi saat Grebek Rumah Bandar Narkoba (Foto : Istimewa)
A
A
A

DELISERDANG - Personel Polisi dan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan melakukan penggerebekkan di rumah seorang terduga bandar narkoba di kawasan Bagan Percut, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara pada Selasa 29 April 2025, sore kemarin.

Dari penggrebekkan itu, Polisi berhasil menangkap seorang bandar berinisial MJ (30) serta menyita sejumlah barang bukti narkoba paket narkoba dalam jumlah besar. Polisi juga menyita alat hisap sabu, timbangan digital serta sepucuk senjata jenis senapan angin yang sudah dimodifikasi.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Tommy Aruan, mengatakan penggrebekkan yang mereka lakukan ini merupakan hasil pengembangan dari beberapa pengungkapan kasus yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dimana hasil pengungkapan mengarah ke kawasan Bagan Percut.

"Lokasi ini memang sudah lama kami pantau," kata AKBP Tommy, Rabu (30/4/2025).

Tommy menyebut proses penggerebekkan rumah dan penangkapan terhadap MJ berjalan cukup menantang. Itu karena  MJ sempat mencoba melarikan diri saat akan ditangkap.

Selain itu, Polisi juga sempat mendapatkan serangan dari kelompok yang diduga dilakukan oleh kaki tangan MJ. Beruntung tidak ada korban luka akibat lemparan tersebut.

"Pelaku sempat mencoba melompat dari lantai 2 rumahnya untuk melarikan diri. Beruntung personel kita cekatan dan berhasil menangkap pelaku," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Senpi Penggerebekan Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183859//penangkapan_kurir_ganja-tZ89_large.jpg
Gudang Ganja 47 Kg di Sumut Digerebek, Dua Kurir Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183803//emak_emak-r8Sq_large.jpg
Viral Emak-Emak Robohkan Rumah Markas Narkoba di Aceh Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183074//narkoba-IlmJ_large.jpg
Duh! 2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang, Disembunyikan dalam Pembalut yang Dipakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662//bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135//penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962//penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement