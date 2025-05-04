Polda Sumut Bongkar Praktik Judi Berhadiah Emas di Area Food Court Mall

MEDAN – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi berhadiah emas di areal Food Court Yanglim Plaza, Jalan Emas, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam praktiknya, kegiatan perjudian itu berkedok hiburan permainan judi ketangkasan.

Pengungkapan praktik judi tersebut dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal U. Umum Polda Sumut, Kompol Jama Kita Purba pada Rabu malam, 30 April 2025 kemarin. Sebanyak 29 orang berhasil diamankan dari lokasi perjudian tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono, mengatakan pengungkapan ini berhasil dilakukan setelah pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat soal dugaan perjudian dengan modus permainan 'batu goncang' berhadiah.

Dari hasil pemeriksaan, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sedangkan 19 lainnya dipulangkan sebagai saksi.

"Jadi modus perjudiannya ini dengan hiburan berpantun, yang mana para pemain terlebih dahulu membeli kupon kepada penyelenggara batu goncang dengan harga bervariasi mulai dari sepuluh hingga lima puluh ribu rupiah," ungkap Kombes Sumaryono, Sabtu (3/5/2025).