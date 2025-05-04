Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polda Sumut Bongkar Praktik Judi Berhadiah Emas di Area Food Court Mall

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |04:03 WIB
Polda Sumut Bongkar Praktik Judi Berhadiah Emas di Area Food Court Mall
Judi berkedok permainan ketangkasan ditutup
A
A
A

MEDAN – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi berhadiah emas di areal Food Court Yanglim Plaza, Jalan Emas, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam praktiknya, kegiatan perjudian itu berkedok hiburan permainan judi ketangkasan. 

Pengungkapan praktik judi tersebut dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal U. Umum Polda Sumut, Kompol Jama Kita Purba pada Rabu malam, 30 April 2025 kemarin. Sebanyak 29 orang berhasil diamankan dari lokasi perjudian tersebut. 

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono, mengatakan pengungkapan ini berhasil dilakukan setelah pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat soal dugaan perjudian dengan modus permainan 'batu goncang' berhadiah. 

Dari hasil pemeriksaan, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sedangkan 19 lainnya dipulangkan sebagai saksi.

"Jadi modus perjudiannya ini dengan hiburan berpantun, yang mana para pemain terlebih dahulu membeli kupon kepada penyelenggara batu goncang dengan harga bervariasi mulai dari sepuluh hingga lima puluh ribu rupiah," ungkap Kombes Sumaryono, Sabtu (3/5/2025). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mall medan Judi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184162//judi_online-0bpr_large.jpg
Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183186//bei-aGuc_large.jpeg
OJK Tegaskan Pasar Modal Bukan Arena Judi, Investasi Harus Legal dan Logis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306//yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181250//yusril-QYL5_large.jpg
Tokoh Agama dan Masyarakat Berkewajiban Ajak Masyarakat Memerangi Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282//judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/330/3179359//daging-QgwB_large.jpg
5 Dampak Konsumsi Makanan Haram, Mengundang Azab
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement