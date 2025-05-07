Kecelakaan Maut di Purworejo, 10 Orang Tewas dan 6 Luka

PURWOREJO - Sebuah truk berisikan pasir menabrak kendaraan angkot yang berisikan penumpang di wilayah Purworejo, Jawa Tengah, pada pukul 10.30 WIB.

Dalam kejadian tersebut, dikabarkan 10 orang tewas di lokasi kejadian. Diketahui, angkot tersebut berisikan 13 ibu-ibu pengajian.

"Kecelakaan lalu lintas di perbatasan Magelang. Ada 10 orang meninggal dunia, dan enam luka-luka," kata Kapolres Purworejo, AKBP Andry Agustiano dalam tayangan di iNews TV, Rabu (7/5/2025).

Kecelakaan tersebut, diduga akibat rem blong pada truk. Hingga saat ini, petugas masih melakukan evakuasi terhadap korban dan kendaraan.

"Diduga akibat rem blong truk," bebernya.

Pantauan iNews di lokasi, Rabu (7/5/2025). Kecelakaan ini juga membuat arus lalu lintas di lokasi macet parah. Saat ini seluruh korban dibawa ke RSUD Purworejo.

(Awaludin)