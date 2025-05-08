Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pria dan Wanita Tewas Dalam Mobil Terparkir di Swalayan Diduga Keracunan

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |17:59 WIB
Pria dan Wanita Tewas Dalam Mobil Terparkir di Swalayan Diduga Keracunan
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAMBI - Polisi terus melakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat pria dan wanita di dalam mobil terparkir di swalayan Trona Ekspres di kawasan Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Rabu 7 Mei 2025 malam. Sementara, keduanya diduga tewas karena keracunan.

“Untuk penyebab kemungkinan keracunan. Kita akan lidik lebih lanjut lagi,” tutur Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, Kamis (8/5/2025).

Pihaknya belum bisa memastikan bahwa kedua orang yang ditemukan ini merupakan pasangan kekasih atau bukan. “Kita belum tau. Belum tau nanti kami sampaikan,” ungkap Boy singkat.

Dari informasi yang diperoleh, mobil yang digunakan kedua korban tersebut terparkir sejak pukul 16:00 WIB hingga Rabu malam.

Juru parkir (jukir) swalayan Trona Ekspres melihat dan mencurigai adanya mobil yang terparkir di parkiran Trona Expres dalam keadaan menyala. Sedangkan, pengemudi masih berada di dalam mobil.

Setelah didekati dan digedor pintu mobil sembari berteriak memanggilnya, namun tidak ada respons dari pengemudi di dalam tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
