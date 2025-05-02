Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kasus Mayat Wanita Dicor di Wonogiri, Pelaku Kesal Korban Terus Minta Dinikahi

Vitriana D , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |16:07 WIB
Kasus Mayat Wanita Dicor di Wonogiri, Pelaku Kesal Korban Terus Minta Dinikahi
Pembunuh wanita di Wonogiri
WONOGIRI - Motif pembunuhan Dwi Hastuti (48) warga Desa/Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, terungkap. Pelaku pembunuhan adalah JNS (34) pria warga Dukuh Brono, Desa/kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

Pelaku mengaku menghabisi nyawa korban pada 11 Febuari 2025 lalu, setelah keduanya sempat cek-cok. 

"Motifnya dia itu ngejar saya ingin dinikahi, saya tidak mau karena saya sudah punya anak istri," ungkap JNS kepada awak media di Mapolres Wonogiri, Jum’at (2/5/2025).

Selain itu, juga terdapat motif lain, yakni utang-piutang.

"Motif lain saya punya pinjaman Rp15 juta," ucapnya. 

