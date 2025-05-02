Kasus Mayat Wanita Dicor di Wonogiri, Pelaku Kesal Korban Terus Minta Dinikahi

WONOGIRI - Motif pembunuhan Dwi Hastuti (48) warga Desa/Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, terungkap. Pelaku pembunuhan adalah JNS (34) pria warga Dukuh Brono, Desa/kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

Pelaku mengaku menghabisi nyawa korban pada 11 Febuari 2025 lalu, setelah keduanya sempat cek-cok.

"Motifnya dia itu ngejar saya ingin dinikahi, saya tidak mau karena saya sudah punya anak istri," ungkap JNS kepada awak media di Mapolres Wonogiri, Jum’at (2/5/2025).

Selain itu, juga terdapat motif lain, yakni utang-piutang.

"Motif lain saya punya pinjaman Rp15 juta," ucapnya.