Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Mayat Wanita yang Dicor di Wonogiri Ternyata Dibunuh Teman Prianya

Vitriana D , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |17:36 WIB
Mayat Wanita yang Dicor di Wonogiri Ternyata Dibunuh Teman Prianya
TKP Mayat dicor
A
A
A

WONOGIRI - Sesosok mayat wanita yang dicor di pekarangan belakang rumah warga di Dusun Brubuh RT 04/RW 01, Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, berhasil diungkap. Korban Dwi Hastuti (48) warga Desa/Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, tewas dibunuh oleh teman prianya. 

Kasat Reskrim Polres Wonogiri IPTU Agung Sedewo mengatakan, korban dilaporkan pada tanggal 10 Febuari 2025 lalu, usai dijemput seseorang menggunakan mobil warna merah. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, didapati korban tewas dibunuh oleh J (34) yang merupakan teman laki-laki korban.

"Tersangka inisial J," katanya. 

Dari pengakuan tersangka, korban dibunuh dengan cara dicekik dan dibekap. 

"Untuk menghilangkan jejak, tersangka menggali tanah, korban lalu dikubur dengan kain jarik, dikubur, dan dicor," ucapnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922//mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184515//mayat-8bBg_large.jpg
Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184430//mayat-vTka_large.jpeg
Geger, Mayat Pria Terbungkus Plastik Ditemukan di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460//budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183173//hakim-KaZQ_large.jpg
Hakim PN Palembang Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183008//dpr_ri-f5kM_large.jpg
DPR Minta Bentuk TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan-Reno di Kwitang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement