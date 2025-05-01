Mayat Wanita yang Dicor di Wonogiri Ternyata Dibunuh Teman Prianya

WONOGIRI - Sesosok mayat wanita yang dicor di pekarangan belakang rumah warga di Dusun Brubuh RT 04/RW 01, Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, berhasil diungkap. Korban Dwi Hastuti (48) warga Desa/Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, tewas dibunuh oleh teman prianya.

Kasat Reskrim Polres Wonogiri IPTU Agung Sedewo mengatakan, korban dilaporkan pada tanggal 10 Febuari 2025 lalu, usai dijemput seseorang menggunakan mobil warna merah. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, didapati korban tewas dibunuh oleh J (34) yang merupakan teman laki-laki korban.

"Tersangka inisial J," katanya.

Dari pengakuan tersangka, korban dibunuh dengan cara dicekik dan dibekap.

"Untuk menghilangkan jejak, tersangka menggali tanah, korban lalu dikubur dengan kain jarik, dikubur, dan dicor," ucapnya.