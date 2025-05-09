Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pacu Pertumbuhan Pertanian Kalteng, Legislator Perindo Sengkon: Petani Butuh Perbaikan Infrastruktur dan Perluas Akses Pasar

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |23:07 WIB
Pacu Pertumbuhan Pertanian Kalteng, Legislator Perindo Sengkon: Petani Butuh Perbaikan Infrastruktur dan Perluas Akses Pasar
Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Partai Perindo Sengkon (foto: dok ist)
A
A
A

PALANGKA RAYA - Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sengkon menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah provinsi (Pemprov) terhadap sektor pertanian, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.

Menurut legislator Partai Perindo yang dua periode duduk di DPRD Kalimantan Tengah ini, sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Kalteng, dimana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya sebagai petani.

“Dukungan penuh dari pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan kelompok tani di Kalimantan Tengah, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan,” ujar Sengkon, Jumat (9/5/2025). 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng menunjukkan, sektor pertanian menjadi penyumbang ketiga terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan angka tersebut, sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.

Namun di balik potensi besar tersebut, petani di Kalteng masih menghadapi tantangan serius. Beberapa di antaranya keterbatasan infrastruktur, akses pasar, serta kurangnya pelatihan dan bantuan teknis.

Dia mengungkapkan, kolaborasi antara pemerintah dan petani sangat dibutuhkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian. "Kolaborasi antara pemerintah dan petani di Kalteng langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian, yang merupakan pilar utama perekonomian masyarakat setempat,” tutur Sengkon yang juga Ketua DPW Partai Perindo Kalimantan Tengah ini.

 

Halaman:
1 2 3
      
