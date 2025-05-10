Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bejat! Oknum Guru SD di Mesuji Lampung Sodomi 2 Siswanya

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |18:07 WIB
Bejat! Oknum Guru SD di Mesuji Lampung Sodomi 2 Siswanya
Oknum Guru SD di Mesuji Lampung Sodomi 2 Siswanya (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

MESUJI - Seorang aparatur sipil negara (ASN) guru di salah satu sekolah dasar (SD) Kabupaten Mesuji, Lampung, berinisial AS (35) ditangkap polisi lantaran melakukan tindakan bejat pada muridnya. AS yang merupakan warga Mesuji tersebut diduga telah menyodomi dua siswanya di sekolah dasar setempat.

"Iya, pelaku AS sudah ditangkap kemarin saat terlapor berada di sekolahannya," ujar Kasat Reskrim Polres Mesuji, Iptu Rosali saat dikonfirmasi, Sabtu (10/5/2025). 

Rosali menyebutkan, berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa tindak pidana kekerasan seksual tersebut menimpa kedua korbannya berinisial F dan D. Sedangkan pelaku merupakan guru bahasa dan kesenian di sekolah dasar setempat. 

Menurut Rosali, polisi masih terus mendalami kasus kekerasan seksual tersebut, guna mengindentifikasi adanya kemungkinan korban lain dalam perkara ini.

"Jadi kedua korban ini dilecehkan sejak SD dan kini sudah duduk di bangku SMP. Ya, kami masih mendalami kemungkinan ada korban lain," tuturnya. 

Rosali mengungkapkan, pelaku selama ini melancarkan aksi bejatnya kepada dua anak laki-laki tersebut dengan modus mengiming-imingi kedua korbannya dengan sejumlah uang hingga dibelikan barang. 

"Terkadang diberi uang seratus ribu setiap kali melampiaskan nafsunya, pernah diakui korban dibelikan baju oleh pelaku," kata dia. 

 

