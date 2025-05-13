Suasana Duka Selimuti Rumah Orang Tua Kolonel Cpl Antonius Hermawan di Sleman

SLEMAN - Suasa duka terlihat di rumah Johanes Sugiarto (82), orang tua Kolonel Cpl Antonius Hermawan yang meninggal dalam tragedi pemusnahan amunisi kadaluwarsa di Harjobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Selasa (13/5/2025).

Keluarga telah menyiapkan upacara dan misa requiem dan jenazah akan dimakamkan di TPU Kaliwanglu.



Sejumlah karangan bunga terpasang di depan rumah Sugiarto dan tepi jalan ke rumah duka. Sejumlah pelayat juga ters berdatangan ke rumah duka. Beberapa kursi juga sudah mulai didatangi para pelayat.



“Kami ini sangat terpukul, karena kami orang nggak mampu. Kita punya anak apalagi bisa masuk di perwira itu adalah kebanggaan. Dengan adanya ini jelas itu merupakan yang terpukul bagi kami,” kata Sugianto.

Namun Sugiarto dan istrinya Bernadeta rusminiwati masih diberikan iman, sehingga apapun yang terjadi mereka siap. Termasuk kehilangan anak karena diambil Sang Pencipta.

Antonius Hermawan merupakan anak keempat dari lima bersaudara. Kakaknya yang pertama dinas di BNN Jogja, sedangkan yang kedua di Biak dan nomor tiga ada di Sleman bersama orang tuanya. Sedangkan adiknya berada di Inggris.

“Terakhir komunikasi Natal lalu. Lebaran kemarin tidak pulang karena keluarga besan ke Jakarta,” katanya.

Setiap Natal, Antonius Hermawan selalu menyempatkan waktunya untuk pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Saat ini dia baru dikaruniai satu orang anak yang usianya sekitar tujuh tahun.