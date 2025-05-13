Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Suasana Duka Selimuti Rumah Orang Tua Kolonel Cpl Antonius Hermawan di Sleman

Kuntadi , Jurnalis-Selasa, 13 Mei 2025 |16:02 WIB
Suasana Duka Selimuti Rumah Orang Tua Kolonel Cpl Antonius Hermawan di Sleman
Rumah Duka Kolonel Antonius Hermawan
A
A
A

SLEMAN - Suasa duka terlihat di rumah Johanes Sugiarto (82), orang tua Kolonel Cpl Antonius Hermawan yang meninggal dalam tragedi pemusnahan amunisi kadaluwarsa di Harjobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Selasa (13/5/2025).  

Keluarga telah menyiapkan upacara dan misa requiem dan jenazah akan dimakamkan di TPU Kaliwanglu.
 
Sejumlah karangan bunga terpasang di depan rumah Sugiarto dan tepi jalan ke rumah duka. Sejumlah pelayat juga ters berdatangan ke rumah duka. Beberapa kursi juga sudah mulai didatangi para pelayat.
 
“Kami ini sangat terpukul, karena kami orang nggak mampu. Kita punya anak apalagi bisa masuk di perwira itu adalah kebanggaan. Dengan adanya ini jelas itu merupakan yang terpukul bagi kami,” kata Sugianto.

Namun Sugiarto dan istrinya Bernadeta rusminiwati masih diberikan iman, sehingga apapun yang terjadi mereka siap. Termasuk kehilangan anak karena diambil Sang Pencipta.

Antonius Hermawan merupakan anak keempat dari lima bersaudara. Kakaknya yang pertama dinas di BNN Jogja, sedangkan yang kedua di Biak dan nomor tiga ada di Sleman bersama orang tuanya. Sedangkan adiknya berada di Inggris.  

“Terakhir komunikasi Natal lalu. Lebaran kemarin tidak pulang karena keluarga besan ke Jakarta,” katanya.

Setiap Natal, Antonius Hermawan selalu menyempatkan waktunya untuk pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Saat ini dia baru dikaruniai satu orang anak yang usianya sekitar tujuh tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184804//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-J7Bw_large.jpg
Tiga Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat, Polisi Ungkap Perkembangan Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184655//viral-VT0H_large.jpg
Heboh Isu Mayjen Achmad Adipati Jadi Beking di Sengketa Lahan JK, Ini Reaksi Jenderal Kopassus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370//kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184344//polda_metro_jaya-GHva_large.jpg
Ini Alasan Polisi Belum Periksa ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184205//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-l12B_large.jpg
Masih Dirawat di RS, Begini Kondisi ABH Pelaku Peledakan SMAN 72
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184196//tni-5I3Z_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Jadi Tamu Kehormatan di Perayaan 250 Tahun Marinir AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement