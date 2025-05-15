Buruh Pabrik Bunuh Bayi Hasil Perselingkuhan, Jasadnya Dibuang ke Pinggir Tol

SEMARANG - Diduga takut serta malu karena melahirkan anak hasil hubungan gelap dengan pria selingkuhannya, seorang perempuan buruh pabrik di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tega membunuh bayinya sendiri.

Ironisnya, jasad bayi yang baru dilahirkannya itu kemudian dibuang pelaku ke semak-semak di pinggir tol.

Seorang ibu seharusnya bisa melindungi buah hatinya, namun tidak bagi PR, seorang wanita yang berprofesi sebagai buruh pabrik di Kabupaten Semarang, yang tega membunuh bayi hasil perselingkuhannya.

Dengan wajah tertunduk malu saat digelandang petugas Satreskrim Polres Semarang, PR harus mempertanggungjawabkan tindak pembunuhannya.

Kasus tersebut bermula saat pelaku yang telah bersuami dan memiliki 2 anak berselingkuh dengan pria lain yang merupakan teman seprofesinya. Rupanya, perselingkuhan keduanya membuat perut pelaku membuncit karena hamil.

Setelah tiba masa kelahiran pada 4 Mei 2025, pelaku melakukan persalinan sendiri di rumah tanpa bantuan medis atau orang lain. Setelah berhasil melahirkan, bayi yang sehsrusnya dirawat dengan penuh kasih sayang justru di habisi oleh pelaku dengan cara membekap mulut dan hidung sang bayi.

"Setelah bayinya meninggal, jasad bayi malang yang masih lengkap dengan tali pusar kemudian di buang pelaku ke semak-semak dekat ruas Tol Semarang-Solo," ujar Kapolres Semarang AKBP Ratna Quratul Ainy, Kamis (15/5/2025).