Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polisi Ungkap Kasus Pembuangan Bayi Lewat Ojol, Dua Pelaku Ditangkap

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |01:00 WIB
Polisi Ungkap Kasus Pembuangan Bayi Lewat Ojol, Dua Pelaku Ditangkap
Pelaku pembuang bayi di Medan ditangkap (foto: freepik)
A
A
A

MEDAN - Polisi telah berhasil mengungkap kasus dugaan pembuangan bayi yang dititipkan melalui jasa ojek online (ojol). Dua orang terduga pelaku pembuangan bayi juga sudah diamankan Polisi dalam kasus itu.

Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan, kedua pelaku yang diamankan itu berinisial NH dan R. Keduanya ditangkap salah satu rumah kos di Jalan Selebes, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.

"Saat ini keduanya sudah ditahan di Mapolres tabel Medan," kata Gidion, Jumat (9/5/2025).

Menurut Gidion, NH dan R merupakan pasangan kekasih. Mereka melakukan hubungan suami istri hingga NH melahirkan beberapa waktu lalu.

“Bayi yang dilahirkan itu ternyata dalam kondisi prematur dan meninggal dunia di rumah sakit. Lalu bayi itu dibuang dengan cara memasukkannya ke dalam paket dan dikirimkan ke lokasi penemuan bayi lewat pengendara ojol,” ungkapnya.

Seperti diketahui, seorang pengemudi ojek online (ojol) menerima orderan pengiriman paket tas yang ternyata berisi mayat bayi di Jalan Bilal Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Kamis, 8 Mei 2025 kemarin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860//mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182686//ilustrasi-dMqH_large.jpg
Start Up AS Berusaha Ciptakan Bayi Rekayasa, Bebas Penyakit Keturunan dan Lebih Cerdas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182283//polri-ZmfY_large.jpg
Pimpin Apel Ribuan Ojol Kamtibmas, Kapolri: Jaga Keamanan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181944//ojol-weup_large.jpg
Aliansi Ojol Aksi Damai 711 Konvoi dari Lapangan Banteng Jakpus, Begini Tuntutannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181928//spbu_pertamina-SdI6_large.jpg
Ini Alasan Pengemudi Ojol Tetap Menggunakan BBM Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/612/3181325//ojol-3etL_large.jpg
Netizen Ramai-Ramai Bela Ojol yang Pasang Tarif Tinggi Usai Konser BLACKPINK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement