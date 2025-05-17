Saling Menantang di Medsos, Duel Maut Pemuda Sukoharjo Tewaskan 1 Orang

SUKOHARJO - Duel maut kelompok pemuda terjadi di Jalan Tanjunganom-Baki Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis 15 Mei 2025 pukul 03.30 WIB. Satu orang tewas, Tio Dwi Anggara (20) warga Dusun Tlobong, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol dengan luka bacok pada leher bagian kiri.

Sementara korban lainnya berinisial Marvel (17) warga Dukuh Bacem, Desa Grogol, mengalami luka jari kelingking dan jari manis tangan kiri putus.

Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo mengaku langsung menerjunkan tim khusus untuk memburu para pelaku penganiayaan terhadap dua pemuda di wilayah Desa Gedangan, Kecamatan Grogol. Namun, dua pelaku berinisial MKS (22) warga Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo dan EBA (21) warga Kratonan, Serengan, Solo menyerahkan diri.

"Pelaku menyerahkan diri di Polsek Grogol," kata Kapolres, Jumat (16/5/2025).

Kasatreskrim Polres Sukharjo AKP Zaenudin menyebutkan, peristiwa tersebut dilakukan antara dua kelompok pemuda, yakni kelompok Santacrus dengan Louis Angeles. Kedua korban berasal dari Kelompok Santacrus, sementara dua pelaku dari kelompok Louis Angeles.

"Ini adalah duel, bukan tawuran, jadi dilakukan antara dua kelompok," ujarnya.