HOME NEWS JATENG

Rem Blong Diduga Penyebab Kecelakaan Bus Elf Tewaskan 5 Orang di Tawangmangu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 17 Mei 2025 |15:55 WIB
Rem Blong Diduga Penyebab Kecelakaan Bus Elf Tewaskan 5 Orang di Tawangmangu
Ilustrasi Kecelakaan. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Polisi masih menyelidiki insiden kecelakaan maut di Jembatan Banaran, Desa Gondosuli, Karanganyar, Jawa Tengah, pada Sabtu (17/5/2025) sekira pukul 10.00 WIB. Kecelakaan diduga karena sistem pengereman kendaraan pengangkut wisatawan tersebut tidak berfungsi baik atu blong. 

"Jadi kita masih melaksanakan penyelidikan kita belum bisa memastikan dari kecelakaan tersebut, tapi diduga kendaraan, rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik," kata kasat lantas polres Karanganyar, AKP Agista Ryan Mulyanto melalui sambungan telpon di iNEWS TV.

Kini pihaknya telah terjun ke lokasi kejadian untuk mendalami penyebab kecelakaan tersebut.

"Kita masih melaksanakan olah TKP, kita lagi mendalami penyebab dari kecelakaan tersebut, baru penyelidikan-penyelidikan yang baru bisa kita sampaikan," katanya.

Adapun, mini bus pengangkut wisatawan ini, berisikan 16 penumpang dengan satu sopir. Dia membernarkan kalau 5 orang tewas dalam insiden kecelakaan maut ini.

