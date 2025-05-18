Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4 Guncang Mamberamo Raya Papua

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 18 Mei 2025 |23:49 WIB
Gempa M4 Guncang Mamberamo Raya Papua
Gempa M4 Guncang Mamberamo Raya Papua (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo (M) 4,0 mengguncang Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, Minggu (18/5/2025) pukul 23.15 WIB. 

Hal itu sebagaimana disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X resminya @infoBMKG.

"Gempa Mag:4.0, 18-May-2025 23:15:35WIB, Lok:1.87LS, 137.37BT," tulis petuags BMKG. 

Disebutkan, titik gempa berada di 85 kilometer barat laut Kabupaten Mamberamo Raya pada kedalaman 17 kilometer. 

Namun, BMKG menekankan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
