Pembunuh Mahasiswa di Malang Menyerahkan Diri, Sempat Ambil Rokok Korban

MALANG - Pelaku pembunuhan pemuda yang ditemukan terluka parah di depan kafe Malang menyerahkan diri ke polisi. Diketahui, pelaku sempat mengambil rokok milik korban usai melakukan penikaman tersebut.

Peristiwa pembunuhan itu terjadi di kafe dan cucian kendaraan bermotor di Jalan Raya Bureng, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar membenarkan, polisi sudah mengamankan pelaku pembunuhan Ahmad Husaini (25) yang berstatus mahasiswa. Jasad korban ditemukan tergeletak di depan kafe. Pelaku diketahui berinisial MF (26) warga Kecamatan Gondanglegi, Malang, tak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP).

"Pelaku yang telah menyerahkan diri tak lama setelah kejadian. Pelaku menyerahkan diri ke Polsek Gondanglegi," kata Bambang Subinajar, dikonfirmasi pada Minggu (18/5/2025), malam.

Polisi Geledah Rumah Pelaku

Usai menyerahkan diri, kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Dari hasil penggeledahan itu memang ditemukan sebilah pisau yang diduga kuat jadi alat untuk menikam Ahmad Husaini.

Dari rumah pelaku diketahui polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau sepanjang 30 sentimeter, pakaian pelaku, empat botol arak Bali, serta berbagai barang pribadi milik korban yang turut diambil mulai dari kalung, rokok, dan uang tunai.