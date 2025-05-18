Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pembunuh Mahasiswa di Malang Menyerahkan Diri, Sempat Ambil Rokok Korban

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 18 Mei 2025 |22:39 WIB
Pembunuh Mahasiswa di Malang Menyerahkan Diri, Sempat Ambil Rokok Korban
Pembunuh Mahasiswa di Malang Menyerahkan Diri, Sempat Ambil Rokok Korban (Foto : Istimewa)
A
A
A

MALANG - Pelaku pembunuhan pemuda yang ditemukan terluka parah di depan kafe Malang menyerahkan diri ke polisi. Diketahui, pelaku sempat mengambil rokok milik korban usai melakukan penikaman tersebut.

Peristiwa pembunuhan itu terjadi di kafe dan cucian kendaraan bermotor di Jalan Raya Bureng, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar membenarkan, polisi sudah mengamankan pelaku pembunuhan Ahmad Husaini (25) yang berstatus mahasiswa. Jasad korban ditemukan tergeletak di depan kafe. Pelaku diketahui berinisial MF (26) warga Kecamatan Gondanglegi, Malang, tak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP).

"Pelaku yang telah menyerahkan diri tak lama setelah kejadian. Pelaku menyerahkan diri ke Polsek Gondanglegi," kata Bambang Subinajar, dikonfirmasi pada Minggu (18/5/2025), malam.

Polisi Geledah Rumah Pelaku

Usai menyerahkan diri, kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Dari hasil penggeledahan itu memang ditemukan sebilah pisau yang diduga kuat jadi alat untuk menikam Ahmad Husaini.

Dari rumah pelaku diketahui polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau sepanjang 30 sentimeter, pakaian pelaku, empat botol arak Bali, serta berbagai barang pribadi milik korban yang turut diambil mulai dari kalung, rokok, dan uang tunai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922//mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184879//wali_kota_uruapan_carlos_manzo_ditembak_mati-Yo8A_large.jpg
Dalang Pembunuhan Wali Kota Meksiko Ditangkap, Diduga Terkait Geng Kriminal Terkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416//pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394//pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194//pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186//pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement