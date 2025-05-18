Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Lantik Pengurus DPW Perindo Sumut, Ini Pesan Angela Tanoesoedibjo

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 18 Mei 2025 |06:12 WIB
Lantik Pengurus DPW Perindo Sumut, Ini Pesan Angela Tanoesoedibjo
Lantik Pengurus DPW Perindo Sumut, Ini Pesan Angela Tanoesoedibjo
A
A
A

MEDAN- Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Angela Herliani Tanoesoedibjo melantik Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Sumatera Utara.

JTP Hutabarat dilantik bersama J Donna Yulietta Siagian (Sekretaris) dan Muhammad Sayutinur (Bendahara) serta 50 orang jajaran pengurus DPW Perindo Sumut lainnya dalam upacara pelantikan yang digelar di Hall Sudirman, Hotel Le Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara.

Dalam amanatnya, Angela meminta agar seluruh pengurus DPW Perindo Sumatera Utara yang baru dilantik harus berkontribusi untuk masyarakat dalam pembangunan daerah.

"Partai Perindo harus menjadi inklusi, dan diisi oleh tokoh-tokoh yang berjejaring di wilayah itu untuk membantu keberhasilan pemerintah," kata Angela, dikutip Minggu (18/5/2025).

Angela juga berpesan kepada pengurus yang baru dilantik tersebut, juga harus dapat menghidupkan partai, bukan hidup di partai. Sehingga jika itu semua itu dilakukan, partai tersebut akan menjadi besar dan kuat.

Dia juga berharap, kader partai dapat  memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat di wilayah Sumut maupun seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPW Sumatera Utara Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat mengatakan pihaknya berkomitmen bekerja sama kepada seluruh masyarakat untuk membangun Sumut ke depan lebih baik.

"Partai Perindo juga memiliki kader terbaiknya yang sudah ada yang menjadi wali kota maupun bupati maupun dprd daerah di wilayah Sumut," katanya.

 

