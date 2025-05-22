Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peluncuran Kapal Perusak Korut yang Dihadiri Kim Jong-un Dilaporkan Alami “Kecelakaan Serius”

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |20:19 WIB
Peluncuran Kapal Perusak Korut yang Dihadiri Kim Jong-un Dilaporkan Alami “Kecelakaan Serius”
Kapal perusak Korea Utara Choe Hyon. (Foto: KCNA)
SEOUL - Media pemerintah Korea Utara melaporkan "kecelakaan serius" selama upaya peluncuran kapal perusak angkatan laut seberat 5.000 ton pada Rabu, (21/5/2025). Pemimpin Korea Utara Kim Jong-u yang menghadiri upacara peluncuran di Galangan Kapal Chongjin dilaporkan turut mengamati insiden tersebut dan mengeluarkan teguran keras.

Menurut laporan, sistem luncur di bawah buritan kapal aktif sebelum waktunya, mengakibatkan kegagalan luncur untuk bergerak sejajar dan kerusakan pada kapal. Para pejabat mengaitkan insiden itu dengan "komando yang tidak berpengalaman dan kecerobohan operasional."

Kim mengutuk kecelakaan itu sebagai tindakan kelalaian kriminal yang tidak dapat diterima dan memerintahkan perbaikan segera. Ia memerintahkan agar kapal perang itu dipulihkan sepenuhnya sebelum pertemuan besar Partai Pekerja Korea yang berkuasa pada Juni. Pemerintah dilaporkan memandang kegagalan itu sebagai rasa malu politik dengan implikasi bagi citra global negara itu.

Pyongyang belum merilis foto atau rekaman video insiden tersebut.

Militer Korea Selatan mengonfirmasi bahwa mereka telah memantau pembangunan kapal perusak tersebut, dan menambahkan bahwa kapal tersebut tampaknya terbalik sebagian setelah peluncuran yang gagal, demikian dilansir RT.

Bulan lalu, Korea Utara meluncurkan kapal perusak baru, Choe Hyon, dan melakukan demonstrasi senjata tak lama setelahnya. Menurut laporan, kapal perang tersebut menembakkan rudal jelajah yang dirancang untuk menyerang target pada berbagai jarak, rudal antipesawat, dan senjata otomatis 127 mm selama pengujian.

(Rahman Asmardika)

      
