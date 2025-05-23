MNC Peduli dan MNC Land Edukasi Pemanfaatan Komputer dan Kreativitas Ecoprint, Pemdes: Sangat Bermanfaat

BOGOR - Pemerintah Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, menyampaikan terima kasih kepada MNC Peduli atas bantuan komputer kepada SDN Pangarakan 01. Bantuan tersebut dinilainya sangat bermanfaat untuk para siswa.

"Kami selaku pemerintahan desa tentunya Alhamdulillah bersyukur apa yang diberikan bantuan dari MNC ini sangat bermanfaat bagi murid khususnya di SDN Pangarakan ini dengan bantuan komputer," kata Kepala Seksi Desa Ciburuy, Muhammad Rahmat, Jumat (23/5/2025).

Menurutnya, di era digital ini penting untuk para siswa mengenal komputer sejak dini. Sehingga, di jenjang pendidikan berikutnya para siswa SD sudah mampu mengoperasionalkan komputer dengan lebih baik.

"Sangat penting, karena sekarang era digital itu harus piawai, harus tahu juga murid SD mengoperasikan komputer ke depan juga jenjang SMP kalau dasarnya sudah hapal, ke depanya pun bisa," ungkapnya.

Diharapkan, MNC Peduli bisa terus memberikan bantuan dan turut andil meningkatkan kualitas dunia pendidikan di wilayah Desa Ciburuy.

"Harapan kami ke depannya dari segi bantuan ini mendukung, ya harapannya selain dari bantuan tersebut mungkin nanti ada bantuan lagi untuk sekolah di sekolah percontohan di SDN Pangarakan ini mungkin selain komputer juga program lain yang diterapkan," harapnya.

Sementara itu, salah satu siswa kelas 6, Fathir Haidi mengaku sangat senang bisa mendapatkan bantuan komputer tersebut. Terlebih, MNC Peduli yang menggandeng MNC Land turut memberikan edukasi kepada dirinya dan teman-temannya untuk memanfaatkan komputer yang diberikan dalam membuat kreativitas Ecoprint.

"Seneng banget, dapat belajar secara langung melalui komputer. Hari ini belajar ecoprint, mencetak menggunakan daun. Seru sekali," ucap Fathir.