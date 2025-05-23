Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bejat, Pasutri di Riau Paksa Anaknya Berhubungan Seks Threesome

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |00:05 WIB
Bejat, Pasutri di Riau Paksa Anaknya Berhubungan Seks <i>Threesome</i>
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

PEKANBARU - Pasangan suami istri (Pasutri) di Kabupaten Kampar, Riau diamankan polisi karena melakukan perbuatan amoral. Mereka memaksa anaknya untuk melakukan hubungan seks bertiga atau threesome.

Kasat Reskrim Polres AKP Gian Wiatma Jonimandala menjelaskan, pelaku RN (49) ibu kandung korban dan PN (47) ayah tiri korban. Sementara korbannya sebut saja Melati (23). Perbuatan bejat Pasutri ini dilakukan di rumah mereka daerah Kampar Kiri.

"Kini, kedua tersangka sudah kita amankan terkait kasus ini," kata Gian, Kamis (22/5/2025).

Ia menjelaskan, perbuatan kedua pelaku sudah dilakukan sejak korban masih berusia 11 tahun. Korban dipaksa berhubungan dengan ayah tirinya dengan berbagai ancaman. Bahkan, Pasutri itu sering mangajak Melati untuk threesome.

Kejadian awal itu sekitar 2014. Keterangan pelaku, saat itu sedang melakukan hubungan suami istri di kamar mereka. Kemudian, suami korban meminta berhubungan dilakukan di kamar korban. 

Keduanya pun ke kamar korban. Di sanalah keduanya mengajak korban berhubungan bersama. "Tersangka PN membuka pakaian korban," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492/pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162269/pemerkosaan-gOVj_large.jpg
Heboh! ‘Bos Mafia’ di Banten Perkosa Anak Tiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158492/pemerkosaan-HC4a_large.jpg
Bejat, 2 Pemuda Perkosa Gadis ABG di Depan Adiknya Ternyata Sudah Direncanakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157833/pemerkosaan-n1hU_large.jpg
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156499/pemerkosaan-u1YB_large.jpg
Duh! Penyandang Disabilitas Perkosa 2 Keponakannya, Videonya Disebar ke Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152120/biadab_buruh_di_serang_cabuli_anak_kandung_sejak_sd_hingga_sma-F2KR_large.jpg
Biadab! Buruh di Serang Cabuli Anak Kandung Sejak SD hingga SMA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement