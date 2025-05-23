Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terekam Kamera, Kepanikan Warga Berhamburan Selamatkan Diri saat Gempa M6,3 Guncang Bengkulu

Endro Dwirawan , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |08:28 WIB
Terekam Kamera, Kepanikan Warga Berhamburan Selamatkan Diri saat Gempa M6,3 Guncang Bengkulu
Gempa guncang Bengkulu (Foto: Ist/Endro Dwirawan)
BENGKULUGempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,3 mengguncang wilayah Bengkulu pukul 02.57 WIB, Jumat (23/5/2025). Guncangan terasa kuat dan menyebabkan kepanikan warga.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bengkulu melaporkan pusat gempa berada di barat daya Kota Bengkulu. Meski tergolong gempa tektonik yang cukup besar, BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. 

Detik-detik terjadinya gempa terekam dalam sejumlah rekaman CCTV dan video amatir milik warga. Dalam video terlihat penghuni rumah berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. 

Begitu juga rekaman dari sebuah rumah sakit di Bengkulu menunjukkan pasien dan tenaga medis berlarian meninggalkan ruangan akibat kuatnya guncangan.


Sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan ada di Kelurahan Betungan, Bengkulu. Kerusakan pada bagian atap dan dinding. 

Meski belum ada laporan korban jiwa, sejumlah warga memilih mengungsi ke luar rumah untuk menghindari kemungkinan gempa susulan.

Selain di Bengkulu, guncangan juga dirasakan di sejumlah wilayah di provinsi tetangga, seperti Sumatera Selatan dan Jambi.

(Arief Setyadi )

      
