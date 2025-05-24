Tempat Hiburan Malam Dirazia Polisi, Puluhan Pengguna Narkoba Kocar-Kacir hingga Jebol Dinding

PALEMBANG - Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang menggelar razia di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Jalan Sukarno Hatta, Kecamatan Sukarame, Palembang. Dalam razia tersebut, suasana sempat tegang ketika beberapa pengunjung nekat mencoba kabur dengan menjebol dinding cafe.

Petugas yang melakukan penyisiran di lokasi mendapati sejumlah pengunjung berusaha melarikan diri, saat mengetahui adanya razia. Namun upaya mereka berhasil digagalkan oleh petugas yang sudah mengepung lokasi.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan puluhan pengunjung yang positif mengonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urine di tempat. Tak hanya itu, polisi juga menyita barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi, sabu, dan satu bilah senjata tajam yang dibawa oleh pengunjung.

Kasat Narkoba Polrestabes Palembang, Kompol Faisal P. Manalu mengatakan, razia ini merupakan bagian dari upaya pihak kepolisian dalam menekan peredaran narkoba di wilayah hukum Polrestabes Palembang, khususnya di tempat-tempat hiburan malam yang rawan dijadikan tempat transaksi dan konsumsi barang haram tersebut.

“Kegiatan ini akan terus kami lakukan secara rutin, dan menyeluruh untuk memutus mata rantai peredaran narkoba yang telah meresahkan masyarakat, khususnya di Kota Palembang,” ujar Kompol Faisal, Sabtu (24/5/2025).