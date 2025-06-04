Menangi Pilpres, Lee Jae Myung Terpilih Jadi Presiden Baru Korsel

SEOUL - Kandidat oposisi partai liberal Korea Selatan, Lee Jae-myung, terpilih sebagai presiden baru Negeri Ginseng dalam pemilihan umum dadakan Selasa, (3/6/2025). Lee mengungguli saingannya kandidat partai berkuasa Kim Moon-soo, enam bulan setelah Korea Selatan jatuh ke dalam ketidakpastian politik akibat darurat militer yang diumumkan presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol.

Hampir 80% dari 44,39 juta pemilih yang memenuhi syarat di Korea Selatan memberikan suara mereka pada pemilihan Selasa. Ini merupakan jumlah pemilih tertinggi dalam pemilihan presiden di negara itu sejak 1997.

Dengan lebih dari 99% suara yang telah dihitung, Lee dari Partai Demokrat memperoleh 49,3% suara, sedangkan kandidat PPP Kim Moon-soo memperoleh 41,3% suara, menurut data Komisi Pemilihan Umum Nasional.

"Kita dapat mengatasi kesulitan sementara ini dengan kekuatan gabungan rakyat kita, yang memiliki kemampuan hebat," kata Lee, dalam pidato singkat kepada para pendukung yang berkumpul di luar parlemen, sebagaimana dilansir Reuters.

Lee berjanji untuk memulihkan ekonomi dan mencari perdamaian dengan negara tetangganya, Korea Utara melalui dialog dan kekuatan.