Komitmen Dukung Ketahanan Pangan, Kapolri Tinjau Kesiapan Panen Raya Jagung di Kalbar

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran meninjau langsung kesiapan panen raya jagung di Kalimantan Barat (Kalbar). Hal ini dalam rangka komitmen mendukung program Pemerintah terkait ketahanan pangan.

Panen raya jagung di Kabupaten Bengkayang, Kalbar ini sendiri rencananya bakal dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 5 Juni 2025.

Selain panen raya jagung, bakal diselenggarakan peletakan batu pertama (Groundbreaking) pembangunan 18 unit gudang penyimpanan jagung, ekspor perdana jagung dari Kalbar, serta penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani.

Dalam pengecekan kesiapan langsungnya itu, Sigit menegaskan bahwa, Polri sejak awal telah bergerak cepat dalam komitmen mendukung ketahanan pangan nasional.