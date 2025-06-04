Geger! Sabu 8 Kg Ditemukan di Depan Gerbang Koramil Masalembu Sumenep

SUMENEP - Warga Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali digegerkan penemuan paket narkotika jenis sabu seberat 8 Kilogram. Paket tersebut ditemukan tepat di gerbang pintu masuk Koramil Masalembu, Senin (2/6/2025).

Penemuan tersebut pertama kali diketahui oleh Serka Yohanes Gapo, Bati Tata Usaha Urusan Dalam (TUUD) Koramil Masalembu, saat tengah berjaga.

“Saya lihat ada bungkusan plastik mencurigakan di bawah gapura pintu masuk. Karena curiga, saya buka dan ternyata isinya beberapa bungkus sabu-sabu,” ujar Yohanes, Selasa (3/6/2025).

Menurut Yohanes, kemasan sabu tersebut sangat mirip dengan temuan narkoba sebelumnya yang ditemukan oleh nelayan di perairan Pulau Masalembu beberapa hari lalu. Saat itu, ditemukan 35 paket sabu yang mengapung di laut.

Setelah memastikan isi bungkusan mencurigakan itu, Yohanes langsung melapor ke Danramil Masalembu Letda Czi Junaifi, dan barang temuan tersebut segera diserahkan ke Polsek Masalembu untuk ditindaklanjuti.

“Bagi masyarakat yang menemukan atau mengetahui adanya barang mencurigakan, apalagi terkait narkotika, kami imbau agar segera melapor kepada pihak berwenang,” tegas Yohanes.