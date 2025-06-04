Baru Nikah Sebulan, Pasutri Ini Curi 4 Motor untuk Bertahan Hidup

BANDUNG - Pasangan suami istri (Pasutri) berinisial LAF (18) dan SDS (21) nekat mencuri sepeda motor milik warga yang tengah terparkir di depan Kedai Ayam Bang Dava, Jalan Raya Tagog-Cinunuk, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Jumat 30 Mei 2025. Aksi keduanya terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.

Kapolsek Cileunyi, Kompol Rizal Adam, membenarkan kejadian tersebut dan langsung melakukan penangkapan kepada kedua pelaku pada Minggu 1 Juni 2025 pagi. Ia mengatakan, keduanya merupakan pasangan suami istri yang baru menikah satu bulan.

“Kami telah mengamankan pelaku pencurian roda dua di wilayah Desa Cimekar. Keduanya adalah pasangan suami istri yang baru menikah,” ujar Rizal, Selasa (3/6/2025).

Rizal menjelaskan, kejadian tersebut bermula saat korban, MDI (23), memarkirkan sepeda motor Honda Beat hitam bernopol D 5810 VDA di depan kedai tersebut.

Tak lama kemudian, pelaku LAF datang bersama istrinya SDS dan memantau kondisi sekitar. Tak lama berselang pelaku LAF terlihat membongkar kunci stang motor menggunakan mata kunci astag dan kunci pas nomor 8, sementara SDS menunggu di atas motor mereka.

“Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku pria terlihat membobol kunci motor dengan alat khusus, lalu membawanya kabur bersama istrinya,” jelas Rizal.