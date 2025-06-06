Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Sanksi 4 Hakim ICC karena Perintahkan Tangkap Netanyahu

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |10:48 WIB
AS Sanksi 4 Hakim ICC karena Perintahkan Tangkap Netanyahu
AS Sanksi 4 Hakim ICC karena Perintahkan Tangkap Netanyahu (Reuters)
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap empat hakim di Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Sanksi itu dijatuhkan sebagai balasan atas surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel dan dugaan kasus kejahatan perang AS di Afghanistan.

1. AS Sanksi Hakim ICC 

Keempat hakim tersebut adalah Solomy Balungi Bossa dari Uganda, Luz del Carmen Ibanez Carranza dari Peru, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou dari Benin dan Beti Hohler dari Slovenia. 

"Sebagai hakim ICC, keempat individu ini telah terlibat aktif dalam tindakan ICC yang tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika atau sekutu dekat kita, Israel. ICC dipolitisasi dan secara keliru mengklaim memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki, mendakwa, dan mengadili warga negara Amerika Serikat dan sekutu kita," kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, melansir Reuters, Jumat (6/6/2025). 

Sanksi terhadap 4 hakim ICC sangat menghambat kemampuan individu untuk transaksi keuangan rutin. Hal itu karena bank mana pun yang memiliki hubungan dengan AS atau transaksi dalam dolar, harus mematuhi pembatasan tersebut. 

2. Respons ICC

ICC mengecam tindakan tersebut. ICC menyatakan, itu adalah upaya untuk merusak independensi lembaga peradilan internasional yang memberikan harapan dan keadilan bagi jutaan korban.

Baik hakim Bossa maupun Ibanez Carranza telah menjadi hakim ICC sejak 2018. Pada 2020, mereka terlibat dalam keputusan majelis banding. Hal ini memungkinkan jaksa ICC membuka penyelidikan formal atas dugaan kejahatan perang oleh pasukan AS di Afghanistan.

 

Halaman:
1 2
      
